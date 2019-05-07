Тухель представил руководству «ПСЖ» список футболистов, которых нужно оставить в команде

Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да! Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спорта Ирен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.

Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео) Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине» Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.

Фернандо забил самый красивый гол, а лучшим был Бакаев. Итоги 27-го тура РПЛ (видео) «Советский спорт» по итогам 27-го тура РПЛ определил лучший гол, лучшего игрока и лучшего тренера.

Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в Братиславе Четыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионату ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе.