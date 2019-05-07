Тухель представил руководству «ПСЖ» список футболистов, которых нужно оставить в команде

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель представил руководству клуба список футболистов, которых нужно сохранить в команде в летнее трансферное окно.
По информации L’Equipe, Тухель считает необходимым оставить в команде звездных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Кроме того, немецкий специалист рассчитывает удержать защитника Маркиньоса и полузащитника Марко Верратти.
«ПСЖ» после 35 туров чемпионата Франции занимает первое место в турнирной таблице, опережая на 16 очков ближайшего преследователя – «Лилль».
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