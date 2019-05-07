Голкипер «Монако» Субашич выбыл до конца сезона

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич не поможет своей команде в оставшихся матчах.
Согласно источнику, он получил травму в матче против «Сент-Этьена» (2:3). Таким образом, футболист не сыграет с «Нимом», «Амьеном» и «Ниццей».
В нынешнем сезоне хорватский вратарь провел 14 матчей и пропустил 12 мячей.
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