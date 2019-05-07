Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ - Советский спорт
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07 мая 2019 12:46ФутболГичунцев Артур

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ

Встреча пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 7 мая, Российский футбольный союз (РФС) объявил имена арбитров, которые обслужат матчи 28-го тура РПЛ.

Отметим, что встречу между «Зенитом» и московским ЦСКА обслужит Евгений Турбин (Дмитров).

Полный список назначений выглядит следующим образом:

10 мая (пятница)

«Оренбург» — «Урал»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Динамо» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

«Анжи» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

11 мая (суббота)

«Енисей» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

12 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Уфа»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Зенит» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).

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