Илкай Гюндоган: В противостоянии «Ливерпуля» и «Барселоны» еще не все решено - Советский спорт
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07 мая 2019 15:02ФутболГичунцев Артур

Илкай Гюндоган: В противостоянии «Ливерпуля» и «Барселоны» еще не все решено

Первая игра завершилась победой каталонцев – 3:0.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дал комментарий перед ответным матчем «Ливерпуля» и «Барселоны» в ½ финала Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 7 мая и пройдет на «Энфилде». Начало поединка – 22.00 мск.

«Я уже думал об этом противостоянии, и почему-то у меня есть ощущение, что еще не все решено. Я могу представить себе победу «Ливерпуля» со счетом 4:0. Не знаю, почему, но мне кажется, что на «Энфилде» подопечные Клоппа, с которыми очень нелегко играть, могут в одном матче прибить даже такую команду, как «Барселона», – заявил Гюндоган, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на DAZN.

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