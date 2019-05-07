Василий Кикнадзе: У Денисова была ангина, мне больше нечего добавить

- У Игоря была ангина. Мне больше нечего добавить. Я с ним не общался, - цитирует Кикнадзе Sport24.ru
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 34-летний полузащитник уже около 10 дней не приезжает на тренировки команды.
Добавим, что ы текущем сезоне Денисов провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.
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