Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье»

Как сообщает Le Parisien, немецкий хавбек обвинил Неймара в том, что тот излишне заигрывается и не обращает внимания на партнеров. В ответ бразилец в раздевалке при одноклубниках высказал свои претензии: «Кто ты такой, чтобы так разговаривать со мной? Ты отдаешь передачи только назад!».
В результате футболистов пришлось растаскивать главному тренеру Томасу Тухелю и спортивному директору Антеро Энрике.
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