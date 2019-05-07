Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 23:44Футбол

Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье»

Игроки «ПСЖ», полузащитник Юлиан Дракслер и нападающий Неймар, едва не подрались после поражения в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:3).

Как сообщает Le Parisien, немецкий хавбек обвинил Неймара в том, что тот излишне заигрывается и не обращает внимания на партнеров. В ответ бразилец в раздевалке при одноклубниках высказал свои претензии: «Кто ты такой, чтобы так разговаривать со мной? Ты отдаешь передачи только назад!».

В результате футболистов пришлось растаскивать главному тренеру Томасу Тухелю и спортивному директору Антеро Энрике.

07/05 19:15Футбол
Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 летЮношеская сборная России до 17 лет под руководством Дмитрия Хомухи проиграла второй матч группового этапа Евро-2019 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
04/05 20:41Хоккей
За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
07/05 21:00Футбол
Пирожок «Жиньяк» и татуировки в полтела. Как знаменитый француз стал мексиканцемИнтервью с нападающим мексиканского клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяком.
07/05 14:00Футбол
Адвокат: Если Кокорина и Мамаева не отпустят из зала суда, то до зоны они не доедутИзвестный правозащитник Сергей Жорин объяснил, что может ждать Александра Кокорина и Павла Мамаева после того, как судья 8 мая вынесет им приговор.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
07/05 12:30Футбол
«Как-то не видно страданий, муж в неволе все-таки». Радостное фото жены Мамаева возмутило интернетАлана Мамаева за день до вынесения приговора ее мужу, экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, выложила в инстаграме фото из Пресненского суда, на котором она улыбается. Это вызвало неоднозначную реакцию.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
08/05 00:00Футбол
Никогда не хороните «Ливерпуль»! Красные разгромили «Барселону» и вышли в финалЭто был великий матч.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
07/05 17:00Футбол
Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар ФернандоГлава судейства и инспектирования РФС разобрал спорные эпизоды в матчах 27-го тура РПЛ, а также рассказал о том, как арбитры восстанавливаются после игр.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
Новости
23:56 Футбол «Ливерпуль» забил четыре мяча «Барселоне» и вышел в финал Лиги чемпионов
23:55 Бокс Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца
23:44 Футбол Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье»
23:20 Баскетбол Римас Куртинайтис: Я доволен тем, как сейчас играет команда
23:09 Баскетбол Павел Астахов: Швед на 90 процентов восстановился после травмы
23:02 Теннис Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде
22:56 Футбол Лука Джорджевич: Чувствую себя в Туле очень хорошо, рад, что приношу пользу клубу
22:46 Футбол Дмитрий Хомуха – о поражении Португалии: Ребятам просто не хватило опыта
22:39 Футбол Павел Худяков: С деньгами у «Тамбова» все нормально
22:30 Футбол ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ! «Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0
22:22 Хоккей Хичкок покинет пост главного тренера «Эдмонтона»
22:10 Баскетбол Швед стал первым игроком, набравшим 2500 очков в Единой лиге ВТБ
22:07 Баскетбол «Химки» разгромили «Астану» и увеличил преимущество в четвертьфинальной серии
21:59 Легкая атлетика Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил
21:38 Футбол «Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС
21:32 Хоккей Генменеджер «Коламбуса»: Хоккеисты должны гордиться тем, что играют за «Блю Джекетс»
21:23 Хоккей Холланд стал генменеджером «Эдмонтона»
21:13 Футбол Дзагоев попал в символическую сборную из игроков с истекающими контрактами
20:58 Футбол Дмитрий Радченко: Если «Ливерпуль» забьет быстрый гол, все возможно
20:48 Футбол «Ливерпуль» – «Барселона». Стартовые составы команд
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика