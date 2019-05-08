Судья начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву - Советский спорт
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08 мая 2019 15:29ФутболСпирин Дмитрий

Судья начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву

В Пресненском суде Москвы начали зачитывать приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и другу спортсменов Александру Протасовицкому.

Судья Елена Абрамова взяла слово в 14:36 по московскому времени. Ожидается, что оглашение продлится не менее четырех часов.

Пока известно, что фигуранты дела признаны виновными в нанесении побоев и хулиганстве.

Накануне прокурор потребовал вынести следующее наказание: 1,5 года колонии общего режима для братьев Кокориных, 1 год и 5 месяцев - для Мамаева и Протасовицкого.

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