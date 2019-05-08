У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора Жена Александра Кокорина Дарья и супруга Павла Мамаева Алана разрыдались, когда судья объявила, что их мужья получили соответственно год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии общего режима.

У Дарьи Валитовой началась истерика. Алана Мамаева вела себя более сдержанно, скрыв слезы за солнцезащитными очками. Мать братьев Кокориных Светлана после приговора покинула зал.

Напомним, что решением Пресненского суда Кокорин-старший получил год и шесть месяцев колонии общего режима, его брат Кирилл - 11 месяцев исправительных работ, а Мамаев и еще один фигурант дела о драках в Москве в октябре прошлого года Александр Протасовицкий - по году и пять месяцев в колонии общего режима.

Зачет сроков будет вестись с 8 мая. При это время, уже проведенное в СИЗО, будет учтено из расчета 1 к 1,5. Таким образом, у каждого из обвиняемых уже накопилось по 10,5 месяцев отсидки. Следовательно, Александру Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву и Протасовицкому - по 6,5.

Однако это не значит, что они сразу отправятся на зону. У стороны защиты есть право обжаловать вердикт. Не исключено, что этот процесс отнимет достаточно много времени - так, что остаток срока обвиняемые проведут там же, где находились последние семь месяцев, то есть, в «Бутырке».