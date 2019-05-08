У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора

У Дарьи Валитовой началась истерика. Алана Мамаева вела себя более сдержанно, скрыв слезы за солнцезащитными очками. Мать братьев Кокориных Светлана после приговора покинула зал.
Напомним, что решением Пресненского суда Кокорин-старший получил год и шесть месяцев колонии общего режима, его брат Кирилл - 11 месяцев исправительных работ, а Мамаев и еще один фигурант дела о драках в Москве в октябре прошлого года Александр Протасовицкий - по году и пять месяцев в колонии общего режима.
Зачет сроков будет вестись с 8 мая. При это время, уже проведенное в СИЗО, будет учтено из расчета 1 к 1,5. Таким образом, у каждого из обвиняемых уже накопилось по 10,5 месяцев отсидки. Следовательно, Александру Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву и Протасовицкому - по 6,5.
Однако это не значит, что они сразу отправятся на зону. У стороны защиты есть право обжаловать вердикт. Не исключено, что этот процесс отнимет достаточно много времени - так, что остаток срока обвиняемые проведут там же, где находились последние семь месяцев, то есть, в «Бутырке».
Амстердам ближе к Ливерпулю, чем к Барселоне. Превью матча «Аякс» – «Тоттенхэм»Главная сенсация нынешнего сезона Лиги чемпионов против самого скупого клуба АПЛ. Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. «Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд
Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса» «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? «Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру. Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня. Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовОжиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии. В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем». Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Алисон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. «Если забудете про свои фамилии, то победите!». Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.