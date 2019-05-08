Федор Щербаченко: От «Аякса» и «Тоттенхэма» ожидаю скорее прагматичного футбола Российский специалист Федор Щербаченко назвал своего фаворита в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Первый матч завершился гостевой победой голландского клуба со счетом 1:0. Ответная игра пройдет сегодня в Амстердаме и начнется в 22.00 мск.

– От «Аякса» и «Тоттенхэма» ожидаю скорее прагматичного футбола, нацеленного на результат, нежели какой-то феерии. Несмотря на то, что обычно обе эти команды ищут счастья в атаке, меня не удивит, если на этот раз они больше внимания уделят обороне.

Для меня фаворит – «Аякс». Он приучил нас, что забивает во всех матчах. В связи с этим задача «Тоттенхэма» усложняется. Шанс «шпор» заключается в том, чтобы противопоставить лидерам «Аякса» в атаке вязкую и плотную борьбу без особых голевых моментов, – приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».