Федор Щербаченко: Кокорин и Мамаев – козлы отпущения

Сегодня Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
– Может, не совсем неуместное сравнение, но тем не менее: Стрельцов в свое время после большого срока вернулся, и болельщики его боготворили. Возможно, несправедливость была там и есть сейчас.
Хочется поддержать ребят. Все мы понимаем, что, по большому счету, они сегодня козлы отпущения. Обычно известным людям все прощается, но здесь наоборот. Из-за не очень хорошей репутации им сделали показательную порку. Я не знаю всех нюансов законодательства, но знаю много примеров, когда люди за большие прегрешения получали гораздо более мягкие наказания, – приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
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