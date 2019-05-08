Агент Райола отстранен от футбольной деятельности на три месяца - Советский спорт
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08 мая 2019 23:26ФутболСметанникова Дарья

Агент Райола отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Среди клиентов агента полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «Марселя» Марио Балотелли.

Известный агент Мино Райола отстранен на три месяца от футбольной деятельности. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Решение об отстранении приняла Федерация футбола Италии. О причинах не уточняется.

Адвокат Райолы Массимо Диана планирует в ближайшее время обратиться в итальянскую федерацию за разъяснением причин отстранения.

Райола не сможет участвовать в переговорах с итальянскими клубами до 9 августа 2019 года.

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