Агент Райола отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Известный агент Мино Райола отстранен на три месяца от футбольной деятельности. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Решение об отстранении приняла Федерация футбола Италии. О причинах не уточняется.
Адвокат Райолы Массимо Диана планирует в ближайшее время обратиться в итальянскую федерацию за разъяснением причин отстранения.
Райола не сможет участвовать в переговорах с итальянскими клубами до 9 августа 2019 года.
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