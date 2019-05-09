СМИ: Полузащитник «МЮ» Эррера подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера продолжит карьеру в «ПСЖ».
Согласно источнику, испанский футболист пополнит ряды французского клуба на правах свободного агента. Отмечается, что он подпишет пятилетний контракт.
По слухам, зарплата игрока в новой команде составит 200 тысяч фунтов.
Ранее сообщалось, что полузащитник получил предложение от «Барселоны». Добавим, что его контракт с англичанами истекает 30 июня 2019 года.
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