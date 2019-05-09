Орлов рассказал мистическую историю ухода Гарая из «Зенита»

Российский комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности перехода Эсекьеля Гарая из «Зенита» в «Валенсию».
«Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня. Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая – телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух его бабушки.
Она (бабушка) не раз появлялась, потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который «Зенит» выделил для семьи Гарая, расположено кладбище. Это был очень роскошный район, который называется Северный Версаль. Там очень красивые коттеджи. «Зенит» тогда сам предложил Гараю этот коттедж. Из футболистов там жила только семья Гарая.
Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из «Зенита». Его жена очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история, тут хочешь верь, а хочешь не верь», – цитирует Олова Sport24.ru.
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