«Динамо» разгромило «Ростов» и обошло «Спартак» в таблице молодежного первенства

Бело-голубые вышли вперед на 28-й минуте встречи усилиями защитника Кирилла Глущенкова. На 35-й минуте «Динамо» удвоило преимущество благодаря точному удару полузащитника Виктора Демьянова. Точку в матче поставил хавбек хозяев Андрей Мазурин, отличившийся на 89-й минуте.
«Динамо» набрало 54 очка и поднялось на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, обойдя «Спартак».
В другом матче 28-го тура «Локомотив» принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Железнодорожники вышли вперед на 54-й минуте игры усилиями нападающего Тимура Сулейманова. Спустя девять минут полузащитник Николай Титков удвоил преимущество хозяев. Под занавес встречи, на 84-й минуте, хавбек «Рубина» Александр Циберкин сократил отставание своей команды, однако до конца матча гости не сумели сравнять счет.
«Локомотив», набрав 53 очка, поднялся с седьмого места в турнирной таблице молодёжного первенства на четвертое, обойдя «Краснодар», «Зенит» и «Арсенал».
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