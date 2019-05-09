Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за суммы комиссионных агента

Как сообщает Marca, команды уже согласовали детали трансфера де Лигта. Переход 19-летнего защитника обойдется каталонскому клубу порядка 70 миллионов евро.
Однако, по информации испанского издания, окончательное подписание соглашения между клубами откладывается из-за требований агента голландского футболиста Мины Райолы, который затребовал 20% от суммы трансфера, тогда как обычно комиссионные составляют от 5% до 10%.
При этом отмечается, что руководство «Аякса» не хочет потерять 20% из 70 миллионов, а боссы «Барселоны» не стремятся увеличить предложение, чтобы компенсировать эту потерю голландскому клубу.
Напомним, что сам де Лигт ранее заявил, что хотел бы последовать примеру своего партнера – полузащитника Френки де Йонга, который в конце января подписал с «Барселоной» контракт, вступающий в силу по окончании текущего сезона.
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