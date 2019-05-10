Игроки «Торино» устроили потасовку на тренировке

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон устроили потасовку на поле во время тренировки, сообщает «Газета.Ru».
Видео со стычкой игроков попало в интернет, однако Ринкон заявил, что этот инцидент – обычное дело между ним и Сиригу.
«Для тех, кто не знает: Сальва и я сталкиваемся так каждую неделю, но это остается между нами. Теперь кто-то снял нас на видео.
Так как я не смогу принять участия в игре на этой неделе из-за дисквалификации, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналина. Мы с Сальвой хорошие друзья, а это – просто работа», – успокоил фанатов Ринкон в своем инстаграме.
В воскресенье «Торино» сыграет дома с «Сассуоло».
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