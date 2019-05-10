Игроки «Торино» устроили потасовку на тренировке Сиригу и Ринкон что-то не поделили.

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон устроили потасовку на поле во время тренировки, сообщает «Газета.Ru».

Видео со стычкой игроков попало в интернет, однако Ринкон заявил, что этот инцидент – обычное дело между ним и Сиригу.

«Для тех, кто не знает: Сальва и я сталкиваемся так каждую неделю, но это остается между нами. Теперь кто-то снял нас на видео.

Так как я не смогу принять участия в игре на этой неделе из-за дисквалификации, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналина. Мы с Сальвой хорошие друзья, а это – просто работа», – успокоил фанатов Ринкон в своем инстаграме.

В воскресенье «Торино» сыграет дома с «Сассуоло».