Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар дисквалифицирован на три матча и еще два матча условно за удар болельщика после финала Кубка Франции с «Ренном» (2:2, по пенальти – 5:6), сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции. Такое решение принял дисциплинарный комитет организации.
Таким образом, Неймар не сыграет в оставшихся матчах команды в сезоне: с «Анжером» (11 мая), «Дижоном» (18 мая) и «Реймсом» (25 мая).
Напомним, когда игроки «ПСЖ» поднимались на трибуну за серебряными медалями Неймар ударил болельщика, оскорбившего голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона.
Добавим, что ранее Неймар был дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за критику судьи после ответного матча 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
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