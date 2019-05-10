«Краснодар» и «Енисей» не смогли выявить победителя в матче молодежного первенства

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Енисеем» в матче 28-го тура молодежного первенства России – 0:0.
«Быки», набрав 51 очко, занимают 6-е место в таблице, а «Енисей» расположился на 11-й строчке, имея в своем активе 32 очка.
В следующем туре «Краснодар» сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 19 мая, а красноярский клуб встретится в тот же день с московским «Динамо».
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