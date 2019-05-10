Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давности

Также хавбеку надлежит пройти курсы толерантности.
Будучи 15-летним подростком, футболист опубликовал расистскую шутку. Через месяц Чаудри предложил запретить женский футбол, а еще через некоторое время признался, что не сопереживает самоубийцам.
— Я повзрослел. И теперь понимаю, что мои записи были бездумными и оскорбительными. Я глубоко сожалею, — сказал 21-летний футболист.
Отметим, что сам Чаудри — сын эмигрантов из Гренады и Бангладеш.
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