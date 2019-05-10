Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давности Полузащитник «Лестера» Хамза Чаудри оштрафован на пять тысяч фунтов за сообщения в твиттере, сделанные в 2013 году.

Также хавбеку надлежит пройти курсы толерантности.

Будучи 15-летним подростком, футболист опубликовал расистскую шутку. Через месяц Чаудри предложил запретить женский футбол, а еще через некоторое время признался, что не сопереживает самоубийцам.

— Я повзрослел. И теперь понимаю, что мои записи были бездумными и оскорбительными. Я глубоко сожалею, — сказал 21-летний футболист.

Отметим, что сам Чаудри — сын эмигрантов из Гренады и Бангладеш.