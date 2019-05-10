«Локомотив» разгромил «Рубин» - Советский спорт
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10 мая 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» разгромил «Рубин»

Встреча прошла в Москве.

В матче 28-го тура чемпионата России «Локомотив» дома обыграл «Рубин» — 4:0.

Счет на третьей минуте открыл Антон Миранчук, реализовавший пенальти. На 10-й минуте отличился Федор Смолов. Также по голу на свой счет записали Гжегож Крыховяк (73-я минута) и Хвичи Кварацхелия (87-я).

На 55-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Вячеслав Подберезкин, а на 83-й минуте Игорь Коновалов не реализовал пенальти.

«Локомотив» набрал 52 очка и остался вторым. «Рубин» с 35 баллами занимает десятое место.

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