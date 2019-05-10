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10 мая 2019 22:14ФутболКоноплев Александр

Агента Погба и Балотелли отстранили от футбола

Агент Мино Райоле получил трехмесячную дисквалификацию.

Комиссия союза спортивных агентов Италии запретила Мино Райоле быть посредником при трансферах. Срок дисквалификации — три месяца.

Официально причины этого решения не называются. Сам Райола считает, что стал жертвой политики.

— Это наказание — чья-то политическая воля, а не работа закона. Эта санкция основана на клевете и лжи. Надеюсь, мое доброе имя будет восстановлено. Полагаю, что мне не простили критику в адрес Федерации футбола Италии, которая привела к катастрофе весь наш футбол. Я буду добиваться справедливости, — написал агент в своем твиттере.

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