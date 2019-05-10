В «Локомотиве» не могут связаться с Денисовым Полузащитник Игорь Денисов не выходит на связь.

Руководство «Локомотива» не может связаться с полузащитником Игорем Денисовым, сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

— Я не могу сформулировать что происходит, потому что Игорь — очень профессиональный человек, в этом у меня сомнений нет. У меня пока нет ответа, что происходит. Мы ждем, когда он или его представители выйдут на связь. Нужно просто узнать, что случилось, если у человека больничный, значит вопросов нет, поэтому нам надо поговорить, — цитирует Кикнадзе ТАСС.

В последний раз футболист выходил на поле 3 апреля 2019 в матче Кубка России. 13 апреля он в последний раз попал в официальную заявку.