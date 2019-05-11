«Севилья» и «Бетис» интересуются экс-тренером «Рубина»

Два севильских клуба готовы предложить контракт главному тренеру «Уотфорда» Хави Грасии. По данным AS, у «Севильи» больше шансов договориться со специалистом из-за хороших отношений Грасии со спортивным директором клуба Мончи.
Отметим, что 18 мая «Уотфорд» Грасии сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».
Также Хави Грасия известен по работе с «Малагой» и «Рубином». Под его руководством казанцы одержали 12 побед в 33 матчах в сезоне-2016/17.
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