«Севилья» и «Бетис» интересуются экс-тренером «Рубина» Непримиримые соперники поспорят за тренера.

Два севильских клуба готовы предложить контракт главному тренеру «Уотфорда» Хави Грасии. По данным AS, у «Севильи» больше шансов договориться со специалистом из-за хороших отношений Грасии со спортивным директором клуба Мончи.

Отметим, что 18 мая «Уотфорд» Грасии сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Также Хави Грасия известен по работе с «Малагой» и «Рубином». Под его руководством казанцы одержали 12 побед в 33 матчах в сезоне-2016/17.