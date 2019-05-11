«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрреры (видео)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера покидает клуб. В официальном твиттере манкунианцев появилось прощальный ролик, посвященный 29-летнему испанцу.
«Мое сердце – красное, – сказал Эрерра. – Я понял это с первого матча, который провел здесь, с того момента, как начал надевать эту футболку.
Тысячи болельщиков клуба помнят всех игроков, отдающих себя в матчах за команду. Я чувствовал что-то особенное, когда слышал, как они распевают мое имя. Я горжусь, что фанаты решили, что я стал частью этой невероятной истории.
В каждом матче, в котором я представлял клуб, в дни побед и поражений, даже когда я не мог помочь команде на поле, я осознавал, что значит этот клуб. Я буду помнить все почти 200 матчей, которые я провел в этой футболке. Потому что играть за величайший клуб в Англии – это огромная честь.
Спасибо за эти пять удивительных лет!»
Напомним, Эррера перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из «Атлетика». За пять сезонов он провел за команду 189 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
В воскресенье в заключительном матче сезона «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Кардифф Сити».
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