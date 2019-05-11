Силлессен близок к переходу в «Бенфику»

По информации источника, лиссабонский клуб активно ведет переговоры с 30-летним вратарем об условиях его возможного перехода. Также «орлы» уже контактировали с сине-гранатовыми относительно трансфера футболиста. Чтобы убедить каталонцев отпустить вратаря, португальский клуб может предложить им первоочередное право на покупку кого-то из своих игроков.
В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» Силлессен сыграл 8 матчей и пропустил 9 мячей.
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