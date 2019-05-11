Силлессен близок к переходу в «Бенфику»

У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019 Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них.

Нули – Химкам на прощание? «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителя Возможно, в своем последнем матче на «Арене Химки» перед возвращением в Петровский парк бело-голубые сыграли вничью с ростовчанами.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцами И он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Самый возрастной футболист планеты: Марадона – раздолбай, Платини – мафиози! Миура Кадзуеси и его футбол до гробовой доски. Мы отыскали самого возрастного профессионального футболиста планеты.

Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной России До старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи возвращается в большую игру! Уже 11 мая могут определиться оба клуба, которые напрямую шагнут из ФНЛ в РПЛ. Одним из них должен стать «Сочи», образованный год назад на базе питерского «Динамо».

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.