«Мордовии» предъявлен иск от эксплуатанта «Мордовии-Арены»

Компания «Спорт-Инжиниринг» предъявила клубу «Мордовия» иск на 6,87 миллиона рублей за использование стадиона «Мордовия-Арена». Клуб должен эксплуатанту стоимость аренды за пять матчей, сообщает «Столица С».
По данным источника, федеральные власти обещали «Мордовии» компенсировать аренду стадиона ЧМ-2018 в течение пяти лет, однако деньги платит администрация региона. В пресс-службе «Спорт-Инжиниринг» рассказали, что в других городах проблем с оплатой нет.
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