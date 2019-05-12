Щербаченко – о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: Это футбольный бизнес - Советский спорт
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12 мая 2019 11:12ФутболСметанникова Дарья

Щербаченко – о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: Это футбольный бизнес

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в питерский клуб за 30 млн евро.

Российский специалист Федор Щербаченко прокомментировал возможный переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Он обладает многими хорошими качествами. Это и скорость, и выносливость, и обученность, и постоянные подключения в атаку. Такой классный защитник нужен любой российской команде. Но в последнее время у Фернандеса стали проявляться огрехи в обороне, и это плохая тенденция.

Здесь противостояние больше не команд, а городов – Москвы и Питера. Это не «Спартак» против «Динамо» и не «Спартак» против ЦСКА. Мы знаем много примеров перехода игроков в стан прямых конкурентов. Какое-то время уходило у этих футболистов уходило на адаптацию, но потом они становились в новых командах своими, и всё было нормально. Это футбольный бизнес. «Зениту» надо укрепляться перед Лигой чемпионов и собирать конкурентоспособный состав, в первую очередь стоит обращать внимание на игроков сборных. Марио Фернандес соответствует таким критериям отбора», - цитирует Щербаченко «Евро-футбол».

Бразилец числится в системе столичного клуба с 2012 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, забил один гол и отдал 8 голевых передач.

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