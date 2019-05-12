Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес хочет вернуться в «Зенит».
«Леандро Паредес — абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирал карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из «Зенита», и сам клуб ему был до лампочки. «Зенит» оформил сделку века, выручив за него более 40 млн евро.
Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет», - цитирует Орлова «БИЗНЕС Online».
В зимнее трансферное окно Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» за 47 млн евро.
Ранее сообщалось, что футболисты парижского клуба считают, что Паредес не соответствует уровню команды. Некоторые из них не скрывают своего недовольства и высказали свое мнение лично аргентинцу.
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