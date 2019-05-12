Дмитрий Комбаров может перейти в «Арсенал» Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в «Арсенале».

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Тульский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Сообщается, что помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют также «Ростов» и «Урал».

Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Кирилла. Он в 2016 году перешел из «Спартака» в «Томь», а затем переехал в Тулу.