Дмитрий Комбаров может перейти в «Арсенал»

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Тульский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Сообщается, что помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют также «Ростов» и «Урал».
Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Кирилла. Он в 2016 году перешел из «Спартака» в «Томь», а затем переехал в Тулу.
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