«Спартак» – «Уфа». Стартовые составы - Советский спорт
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12 мая 2019 15:27ФутболКоноплев Александр

«Спартак» – «Уфа». Стартовые составы

Матч в Москве начнется в 16:30 (мск).

Определились стартовые составы на матч 28-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уфой».

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Умяров, Фернандо, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луиз Адриано.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.

Матч «Спартак» – «Уфа» пройдет 12 мая на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 16:30 (мск).

Красно-белые с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» – 14-я с 26 очками.

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