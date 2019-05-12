«Спартак» – «Уфа». Стартовые составы

Определились стартовые составы на матч 28-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уфой».
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Умяров, Фернандо, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Терешкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луиз Адриано.
📋 Стартовый состав красно-белых— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 мая 2019 г.
💪 Умяров начнет игру с первых минут!#СпартакУфа pic.twitter.com/K6rYqfIDF5
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.
Наш состав на матч #СпартакУфа pic.twitter.com/IcqDPhs8Hl— ФК УФА (@UfaFc) 12 мая 2019 г.
Матч «Спартак» – «Уфа» пройдет 12 мая на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 16:30 (мск).
Красно-белые с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» – 14-я с 26 очками.