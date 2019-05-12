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12 мая 2019 15:57ФутболСпирин Дмитрий

«Химки» обыграли «Тамбов» благодаря дублю Коряна

«Химки» нанесли поражение «Тамбову» в матче 36-го тура первенства ФНЛ (2:0).

Оба мяча забил нападающий Аршак Корян (15, 68 минуты).

«Химки» вышли на девятую строчку турнирной таблицы, «Тамбов» идет вторым. Напомним, эта команда уже обеспечила себе выход в премьер-лигу.

19 мая «Химки» в гостях сыграют с «Чертаново», «Тамбов» в тот же день примет «Ротор».

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