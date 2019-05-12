Робин ван Перси завершил карьеру футболиста (видео)

В матче 34-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» на своем поле уступил «Ден Хааг» со счетом 0:2.
Эта игра стала последней в карьере Робина ван Перси. В концовке встречи футболисты обеих команд проводили нападающего аплодисментами.
Робин ван Перси — призер двух чемпионатов мира и обладатель Кубка УЕФА.
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