Олег Кононов: Ташаев адаптировался и стал играть лучше - Советский спорт
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12 мая 2019 19:37ФутболЗибрак Артем

Олег Кононов: Ташаев адаптировался и стал играть лучше

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от игры Александра Ташаева и Айртона в матче с «Уфой» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

– Каждый игрок растет, когда играет. Ташаев получает больше времени, ответственно относится к матчам и тренировкам. Думаю, он лучше адаптировался. Играть-то он умеет. Забросы за спину Айртону? Идет обучение. Я говорил об этом давно. Каждый игрок должен ответственно относиться к своей позиции и совершенствовать свои навыки. Ему предстоит много работы над собой, а мы поможем, – сказал Кононов.

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