Восхитительный гол Прудникова в чемпионате Армении (видео)

«Арарат-Армения» обыграл «Алашкерт» со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Армении.
Единственный мяч в составе проигравших забил российский нападающий Александр Прудников. В концовке первого тайма 29-летнему футболисту удался шикарный удар с 32 метров.
Теперь в активе Прудникова три гола в девяти матчах чемпионата Армении.
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