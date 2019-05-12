Восхитительный гол Прудникова в чемпионате Армении (видео) - Советский спорт
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12 мая 2019 19:39ФутболКоноплев Александр

Восхитительный гол Прудникова в чемпионате Армении (видео)

Прудников забил, но его команда проиграла.

«Арарат-Армения» обыграл «Алашкерт» со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Армении.

Единственный мяч в составе проигравших забил российский нападающий Александр Прудников. В концовке первого тайма 29-летнему футболисту удался шикарный удар с 32 метров.

Теперь в активе Прудникова три гола в девяти матчах чемпионата Армении.

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