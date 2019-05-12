Кристиан Нобоа: До Лиги чемпионов еще долго, пока думаем только о чемпионате Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).

- Какой момент был для вас ярче: когда узнали в самолете, что команда стала чемпионом, или сегодня?

- Одинаково важные эпизоды. Тогда, в самолете, была только команда - футболисты, тренеры, руководство клуба. Сегодня же на нас смотрели наши болельщики.

- Насколько сложным оказался этот матч, учитывая, что «Зенит» подошел к нему уже в ранге чемпиона?

- ЦСКА - хорошая команда, каждая игра против них очень сложная. Мы также хотим выиграть и оставшиеся матчи против «Ростова» и «Енисея».

- Ваши ожидания от Лиги чемпионов УЕФА?

- Не знаю, посмотрим какие будут группы. До Лиги чемпионов еще долго. Пока думаем только о чемпионате, - цитирует Нобоа пресс-служба питерской команды.

Напомним, что «Зенит» за три тура до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали РПЛ, которые команда получила сразу по окончании домашнего матча 28-го тура с ЦСКА (3:1) вместе с кубком чемпионата России.