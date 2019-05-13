Коутиньо может пропустить финал Кубка Испании

Бразилец столкнулся с проблемами со здоровьем перед игрой сине-гранатовых с «Валенсией».
По информации пресс-службы «Барселоны», 26-летний хавбек получил растяжение двуглавой мышцы бедра правой ноги. Восстановление Коутиньо может занять10 дней, сообщает «Газета.ру».
Финал Кубка Испании состоится 25 мая в Севилье.
Ранее сообщалось, что будущим летом «Барса» может продать Коутиньо за 100 миллионов евро.
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