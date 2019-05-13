ЦСКА готов отпустить Эрнандеса

Действующее соглашение игрока с клубом истекает по окончании сезона-2018/19.
В чемпионате России уругвайский форвард принял участие в 14 матчах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов 28-летний нападающий провел на поле всего семь минут в домашнем матче с «Реалом» (3:0).
В ЦСКА Эрнандес перешел 1 августа 2018 года на правах свободного агента.
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