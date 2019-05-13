Игорь Смольников: «Зенит» с первого тура шел первым и уверенно закончил чемпионат - Советский спорт
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13 мая 2019 14:00ФутболЛипкин Антон

Игорь Смольников: «Зенит» с первого тура шел первым и уверенно закончил чемпионат

«Зенит» стал шестикратным чемпионом страны.

Защитник «Зенита» Игорь Смольников после матча 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прокомментировал победу команды в чемпионате.

«В принципе, мы всегда верили в себя, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего игрока обороны. – Были какие-то моменты, ведь всегда бывают какие-то спады у команды, но мы с первого тура шли на первом месте и достаточно уверенно закончили чемпионат».

Напомним, «Зенит» обеспечил себе чемпионство в 27-м туре после ничьей с «Ахматом» (1:1) и поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» стал шестикратным чемпионом страны.

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