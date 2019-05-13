Александр Панов: Поведение Мамаева в обществе – это серьезная предъява Суд приговорил двух футболистов к лишению свободы в колонии общего режима.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал поведение полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Будем надеяться, что вернутся парни. Я же с Мамаевым играл в «Торпедо», когда он был еще молодой. Игрок достаточно хороший. Честно говоря, я такого от Паши не ожидал. В то время я на него смотрел, он был адекватным человеком, понимающим. Не знаю, что с ним произошло, почему он так повел себя в дальнейшей жизни. Честно говоря, я был удивлен именно его отношением к миру, не ожидал от него. То, что он гундит – это его дело. Но его поведение в обществе – это серьезная предъява», - цитирует Панова «Р-Спорт».

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Суд в прошлую среду приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.