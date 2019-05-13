«Локомотив» может выплатить Денисову 750 тысяч евро за расторжение контракта - Советский спорт
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13 мая 2019 15:44ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» может выплатить Денисову 750 тысяч евро за расторжение контракта

Полузащитник не играет за красно-зеленых с 3 апреля.

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов требует 750 тысяч евро от клуба за досрочное расторжение контракта, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Эта сумма является половиной годового контракта 34-летнего игрока, который рассчитан до 2020 года.

«Семин, конечно, большой специалист в отношениях с игроками, – написал Арустамян. – Возможно, он сумеет наладить контакт с Денисовым, но пока видится, что стороны прекратят сотрудничество».

Напомним, в последний раз Денисов сыграл за «Локомотив» 3 апреля в первом матче ½ финала Кубка России с «Ростовом» (2:2). После этого он провел два матча в запасе, а потом и вовсе перестал попадать в заявку.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что игрок не тренируется с командой.

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