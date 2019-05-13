Тарас Михалик покинет «Локомотив» по окончании сезона - Советский спорт
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13 мая 2019 18:12ФутболСметанникова Дарья

Тарас Михалик покинет «Локомотив» по окончании сезона

Украинский защитник «Локомотива» Тарас Михалик сообщил о своем уходе из московского клуба.

35-летний футболист покинет клуб по окончании сезона.

«Я разговаривал с Василием Кикнадзе по поводу завершения карьеры еще в Катаре. Сказал, что вне зависимости от моего игрового времени по окончании контракта буду завершать карьеру. Вариант продолжения только один — дома в Луцке.

Пока конкретного разговора с кем-то из «Волыни» не было, приеду и поговорим. Вопрос будет стоять не о финансах, а о моем самочувствии и моей надобности им.

С чем связано такое решение? Не скажу, что я устал от футбола, скорее из-за того, что стал меньше играть. В прошлом сезоне, когда продлил контракт, было много факторов: чемпионами стали, играл больше. А когда не играешь, начинаешь терять мотивацию, да и возраст уже не тот. Если бы я играл, может, и по-другому обстояли дела, хотя, повторюсь, разговор об этом зашел еще зимой», - цитирует Михалика «Чемпионат».

За «Локомотив» Михалик провел 83 матча с 2013 года, забив два мяча.

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