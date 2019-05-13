Олег Корнаухов: ЦСКА все еще претендует на попадание в еврокубки На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков.

Бывший футболист ЦСКА и «Торпедо» Олег Корнаухов оценил шансы армейцев в текущем сезоне.

«Перед началом сезона мы не могли представить, как будет выглядеть ЦСКА. А сейчас критикуем команду за неудачный отрезок и за то, что шансы на попадание в Лиге чемпионов становятся меньше.

Армейцы все еще претендуют на попадание в еврокубки. Есть болельщики, которые критикуют команду за провал сезона, хотя в начале сезона говорили: «Если попадем в стыки будет уже хорошо». Конечно, приоритетный вариант для ЦСКА — Лига чемпионов, но даже сейчас они математически еще претендуют на третью строчку», - приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В двух оставшихся матчах ЦСКА предстоит сыграть с «Ахматом» и «Крыльями Советов».