Олег Корнаухов: ЦСКА все еще претендует на попадание в еврокубки

Бывший футболист ЦСКА и «Торпедо» Олег Корнаухов оценил шансы армейцев в текущем сезоне.
«Перед началом сезона мы не могли представить, как будет выглядеть ЦСКА. А сейчас критикуем команду за неудачный отрезок и за то, что шансы на попадание в Лиге чемпионов становятся меньше.
Армейцы все еще претендуют на попадание в еврокубки. Есть болельщики, которые критикуют команду за провал сезона, хотя в начале сезона говорили: «Если попадем в стыки будет уже хорошо». Конечно, приоритетный вариант для ЦСКА — Лига чемпионов, но даже сейчас они математически еще претендуют на третью строчку», - приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».
В двух оставшихся матчах ЦСКА предстоит сыграть с «Ахматом» и «Крыльями Советов».
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