Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео) - Советский спорт
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14 мая 2019 10:36ФутболСметанникова Дарья

Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)

35-летний футболист играет за римский клуб всю свою карьеру.

«Рома» на официальном сайте объявила об уходе полузащитника и капитана Даниэле Де Росси по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что Де Росси не планирует завершать карьеру после ухода из «Ромы» и продолжит выступление в другом клубе.

Таким образом, последним матчем Де Росси в составе «Ромы» станет игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая пройдет в Риме 26 мая.

За 17 лет в составе «Ромы» 35-летний капитан дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выигрывал Суперкубок страны.

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