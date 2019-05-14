Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)

«Рома» на официальном сайте объявила об уходе полузащитника и капитана Даниэле Де Росси по окончании нынешнего сезона.
Сообщается, что Де Росси не планирует завершать карьеру после ухода из «Ромы» и продолжит выступление в другом клубе.
Таким образом, последним матчем Де Росси в составе «Ромы» станет игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая пройдет в Риме 26 мая.
За 17 лет в составе «Ромы» 35-летний капитан дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выигрывал Суперкубок страны.
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