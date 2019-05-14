СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан

По информации Le Parisien, «ПСЖ» хочет приобрести три футболиста «Реала», на которых не рассчитывает главный тренер Зинедин Зидан в следующем сезоне.
В частности, парижский клуб следит за ситуацией с Иско, Тони Кроосом и Гаретом Бэйлом. Отмечается, что заполучить немца и валлийца «ПСЖ» будет проще, так как Зидан готов с ними расстаться этим летом.
Иско и Бэйл могут заменить в «ПСЖ» Дракслера и Кавани, которые должны покинуть парижский клуб. Кроос оценивается в 80 млн евро, Иско – в 60, Бэйл – в 70.
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