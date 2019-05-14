СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 10:51ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан

Три футболиста мадридского клуба могут продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Le Parisien, «ПСЖ» хочет приобрести три футболиста «Реала», на которых не рассчитывает главный тренер Зинедин Зидан в следующем сезоне.

В частности, парижский клуб следит за ситуацией с Иско, Тони Кроосом и Гаретом Бэйлом. Отмечается, что заполучить немца и валлийца «ПСЖ» будет проще, так как Зидан готов с ними расстаться этим летом.

Иско и Бэйл могут заменить в «ПСЖ» Дракслера и Кавани, которые должны покинуть парижский клуб. Кроос оценивается в 80 млн евро, Иско – в 60, Бэйл – в 70.

07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
13/05 19:52Хоккей
«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!» Наши победили, но собой недовольныВторой матч подряд наши сохранили ворота на замке. Хотя голевые моменты чехи создали в избытке. Тревожит, что исчезло большинство. Но есть время его вернуть.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
13/05 16:35Футбол
«97 очков «Ливерпуля» – великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
14/05 02:00Футбол
«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.
13/05 13:35Футбол
Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России.
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
14/05 10:00Футбол
Так кто и в каких еврокубках представит Англию?В АПЛ сезон завершен, в других европейских топ-лигах осталось провести один-два тура. Рассказываем о всех актуальных до сих пор интригах.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/05 00:00Хоккей
Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
13/05 21:40Футбол
Андрей Пятницкий: Фернандо в роли «десятки» – хорошая задумкаБывший полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре бразильского опорного полузащитника красно-белых на позиции под нападающими.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство ФедунаМногих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/05 23:41Хоккей
Шесть бутылок газировки и просроченные дрова. Блог хоккейного болельщикаУникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
13/05 22:20Хоккей
Александр Кожевников: Овечкин забьет в важных матчахДвукратный олимпийский чемпион ответил на злободневные вопросы, которые поставил матч ЧМ-2019 Россия – Чехия.
14/05 09:15Хоккей
«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
Новости
10:57 Футбол Денис Попов: ЦСКА вполне по силам завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов
10:52 Футбол Младен Кашчелан: Никто не ожидал, что «Тамбов» пробьется в РПЛ
10:51 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан
10:44 Футбол Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды
10:36 Футбол Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)
10:32 Футбол Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
10:32 Футбол Сальваторе Боккетти: Лично я очень благодарен Измайлову и Родионову
10:29 ММА 51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео)
10:25 Хоккей Трой Стечер: Атмосфера на матче со Словакией была невероятная, хотя и враждебная
10:23 Футбол Юрист – о наказании Кокорина и Мамаева: Это не первая показуха в нашем государстве
10:20 Футбол Адвокат Мамаева: Павел будет готов продолжать карьеру после выхода из тюрьмы
10:16 Футбол Роман Широков: «Зениту» не хватает игрока в центре, кто мог бы сам обыграть и отдать
10:03 Хоккей Микс Индрашис: Латвия может победить и Россию, и Чехию, и Швецию
09:55 Футбол Роман Широков: Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть
09:48 Футбол Александр Анюков: Надо реально смотреть на вещи – не буду же я еще десять лет играть
09:41 Футбол «Кельн» сменил тренера после возвращения в бундеслигу
08:58 Посольство РФ свяжется с чешской полицией по делу Бобковой
07:42 Хоккей Два защитника сборной Канады получили травмы в матче со Словакией
06:57 Футбол Лучано Спаллетти: У нас возникли трудности, чтобы оформить победу
06:44 Футбол «Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» в случае выхода в премьер-лигу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика