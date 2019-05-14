Младен Кашчелан: Никто не ожидал, что «Тамбов» пробьется в РПЛ

Полузащитник «Тамбова» Младен Кашчелан прокомментировал выход команды в премьер-лигу.
Ранее 36-летний черногорец добивался повышения в классе вместе с «Арсеналом» (2014) и «Тосно» (2017).
«Джекпот, три «Т»: Тула, «Тосно», «Тамбов» (смеется). Скажу честно, что с предыдущими командами добиваться путевки в элиту российского футбола было чуточку легче, – приводит News.ru слова Кашчелана. – Во многом – из-за организации дел, ведь Тамбов – это небольшой город. Посмотрите на наш бюджет, на нашу инфраструктуру....
Да никто не ожидал, что команда сможет пробиться в РПЛ. Как сказал наш президент: «Да, есть несколько сумасшедших, кто в это верил и жил этой целью». И мы дожили до того, чтобы осуществить наши мечты».
Напомним, ранее «Тамбов» никогда не играл в сильнейшем дивизионе российского футбола.
За два тура до окончания турнира у «Тамбова» 67 очков. Столько же у лидера первенства – «Сочи», который также обеспечил выход в премьер-лигу.
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