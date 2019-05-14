Денис Попов: ЦСКА вполне по силам завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов Накануне ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3) в гостевом матче 28-го тура российской премьер-лиги.

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов прокомментировал итог матча в Санкт-Петербурге, а также оценил шансы армейцев на попадание в тройку призеров чемпионата России.

«Имел ли ЦСКА шансы на победу в Петербурге? Повели – 1:0, потом «Зенит» сравнял – 1:1, Влашич попал в перекладину… Нет, думаю, особых шансов не было. Все равно «Зенит» сильнее на сегодняшний день, с этим не поспоришь. Сейчас у ЦСКА не тот состав и не те возможности, чтобы конкурировать с питерцами на равных. Побороться за чемпионство армейцам было очень сложно, но вот завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов.

Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остается возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за нее цепляться. Армейцам в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе ещё и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже», - цитирует Попова «Евро-футбол».

ЦСКА, имея в активе 45 очков, опустился на пятое место в чемпионате, пропустив вперед «Спартак».