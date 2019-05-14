Патрис Эвра: История «Манчестер Юнайтед» просто рухнула с приходом Санчеса

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что полузащитник Алексис Санчес должен покинуть команду этим летом.
«Некоторые футболисты приходят в команду только за деньгами, я не боюсь это говорить.
Я ничего не имею против Санчеса. Когда я увидел его трансфер, то подумал, что история «Манчестер Юнайтед» просто рухнула.
Ему предлагали перейти в «Манчестер Сити», они предлагали меньше денег, но Санчес хотел играть в футбол. Просите, но «Сити» играет лучше, а Гвардиола помогает им играть еще лучше.
Почему он выбрал «Манчестер Юнайтед»? Только не говорите мне, что он болел за него, когда был ребенком», - цитирует Эвра Sky Sports.
В нынешнем сезоне 30-летний чилиец провел за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав четыре голевые передач.
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