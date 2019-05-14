Комличенко удивлен вызову в сборную России - Советский спорт
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14 мая 2019 14:20ФутболСметанникова Дарья

Комличенко удивлен вызову в сборную России

Нападающий «Млады Болеслав» впервые в карьере получил вызов в национальную команду.

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на июньские матчи отборочного турнира Евро-2020.

«Серьезно? Я попал в расширенный список? Честно, удивлен. Круто, безусловно. Недавно вернулся после тренировки, сел обедать и тут такая хорошая новость. Конечно, ждал, когда будет вызов в сборную, но спокойно относился к этому. Продолжаем работать. Рано пока говорить о голах в сборной России, необходимо попасть в окончательный список», - цитирует Комличенко «Р-Спорт».

23-летний форвард установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в текущем сезоне, поразив ворота 27 раз.

Напомним, сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.

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