Комличенко удивлен вызову в сборную России

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на июньские матчи отборочного турнира Евро-2020.
«Серьезно? Я попал в расширенный список? Честно, удивлен. Круто, безусловно. Недавно вернулся после тренировки, сел обедать и тут такая хорошая новость. Конечно, ждал, когда будет вызов в сборную, но спокойно относился к этому. Продолжаем работать. Рано пока говорить о голах в сборной России, необходимо попасть в окончательный список», - цитирует Комличенко «Р-Спорт».
23-летний форвард установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в текущем сезоне, поразив ворота 27 раз.
Напомним, сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.
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