Столыпин: Приглашение Сутормина в сборную – историческое событие для «Оренбурга»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал попадание полузащитника Алексея Сутормина в расширенный состав сборной России.
«Рад попаданию Сутормина в расширенный список. Алексей выделяется своей игрой. Это первый игрок «Оренбурга», который попал в расширенный список. Да, ранее был (Виталий) Шахов, но тогда он играл в «Тосно». Так что приглашение Сутормина является историческим событием. Очень приятно», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».
В расширенный состав сборной России вошли 37 футболистов. Напомним, россияне сыграют с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.
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