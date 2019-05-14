Столыпин: Приглашение Сутормина в сборную – историческое событие для «Оренбурга» Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал попадание полузащитника Алексея Сутормина в расширенный состав сборной России.

«Рад попаданию Сутормина в расширенный список. Алексей выделяется своей игрой. Это первый игрок «Оренбурга», который попал в расширенный список. Да, ранее был (Виталий) Шахов, но тогда он играл в «Тосно». Так что приглашение Сутормина является историческим событием. Очень приятно», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».

В расширенный состав сборной России вошли 37 футболистов. Напомним, россияне сыграют с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.