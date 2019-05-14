Алексей Сутормин: Вызов в сборную – еще один шаг вперед Полузащитник «Оренбурга» впервые в карьере получил вызов в национальную команду.

Алексей Сутормин прокомментировал вызов в расширенный состав сборной России для подготовки к июньским матчам отборочного турнира Евро-2020.

«Конечно, очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Пока до конца еще не осознал случившегося, все произошло немного неожиданно. Считаю, что это еще один шаг вперед, который здорово мотивирует и говорит о том, что нужно работать и развиваться», - цитирует Сутормина Sport24.ru.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за «Оренбург», в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи.

В расширенный состав сборной России вошли 37 футболистов. Напомним, россияне сыграют с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.